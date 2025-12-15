‘Il vero Natale di Gesù’ il presepe vivente itinerante ripercorre le tappe della Natività

Il presepe vivente itinerante ‘Il vero Natale di Gesù’ ripercorre le tappe della Natività, offrendo un’esperienza emozionante e coinvolgente. Nel pomeriggio di ieri, decine di persone hanno potuto rivivere la solennità di questo evento nel parco della Tenuta di Zenzalino, che per la prima volta è stato teatro di questa rievocazione natalizia.

Nel pomeriggio di ieri, domenica, decine di persone hanno potuto rivivere la solennità e le emozioni de 'Il vero Natale di Gesù' che è stato per la prima volta rievocato nel parco della Tenuta di Zenzalino. I visitatori sono stati accompagnati attraverso i momenti più significativi della Natività.