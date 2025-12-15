‘Il vero Natale di Gesù’ il presepe vivente itinerante ripercorre le tappe della Naitività

Il presepe vivente itinerante ‘Il vero Natale di Gesù’ ha ripercorso le tappe della Natività nel parco della Tenuta di Zenzalino. Decine di persone hanno potuto rivivere le emozioni e la sacralità della nascita di Gesù attraverso questa rievocazione religiosa, che per la prima volta si è svolta in questa location.

© Ferraratoday.it - 'Il vero Natale di Gesù', il presepe vivente itinerante ripercorre le tappe della Naitività Nel pomeriggio di ieri, domenica, decine di persone hanno potuto rivivere la solennità e le emozioni de 'Il vero Natale di Gesù' che è stato per la prima volta rievocato nel parco della Tenuta di Zenzalino. I visitatori sono stati accompagnati attraverso i momenti più significativi della Natività.