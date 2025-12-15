© Justcalcio.com - Il VAR ferma il rigore ‘soft’ per il Bees

2025-12-14 19:50:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Brentford ha avuto un rigore annullato da un lungo controllo del Video Assistant Referee (VAR) mentre i Bees hanno inseguito la quarta vittoria casalinga consecutiva a spese del Leeds United in Premier League domenica. Igor Thiago aveva segnato dal dischetto in ciascuna delle tre precedenti partite casalinghe del Brentford e l’attaccante sembrava destinato ad avere la possibilità di continuare quella corsa quando Gabriel Gudmundsson è stato giudicato per aver trascinato Dango Ouattara, che è stato poi dichiarato in fuorigioco in una decisione annunciata in campo dall’arbitro John Brooks dopo un ritardo di tre minuti. Justcalcio.com

Il rigore REVOCATO alla JUVENTUS, il contatto PAVLOVIC-THURAM nel derby e non solo | OPEN VAR | DAZN

Milan-Lazio, pasticcio sul rigore: il VAR Di Paolo fermato per un turno - L’arbitro Collu invece non sarà sospeso: l’AIA ha infatti apprezzato il modo in cui ha gestito la confusione nata dopo la chiamata alla revisione video. calcioefinanza.it

Simeone tocca il pallone di mano in Torino-Cremonese: perché l’arbitro non dà rigore e il VAR non interviene - Cremonese scatena le proteste della Cremonese, ma per arbitro e VAR non è rigore ... fanpage.it