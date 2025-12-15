Il trucchetto per colpire Meloni la somma disperazione di Schlein e Kiev | quindi oggi

In un contesto politico teso e complesso, le recenti vicende coinvolgono figure di rilievo come Meloni e Schlein, mentre si affrontano temi di grande attualità e sensibilità, tra cui la crisi in Ucraina e le tragedie umanitarie. Questo articolo analizza le dinamiche e le implicazioni di questi eventi, evidenziando le tensioni e le sfide che caratterizzano il panorama internazionale e nazionale.

© Ilgiornale.it - Il trucchetto per colpire Meloni, la somma disperazione di Schlein e Kiev: quindi, oggi... - È indegno che nel 2025 un sopravvissuto della Shoah possa trovare la morte in una spiaggia australiana. Semplicemente, incomprensibile.?- Ha ragione chi sostiene che alla fine della fiera è proprio la propaganda Pro Pal ad alimentare, non dico armare, certi pazzi. Perché se in tv sostieni che gli ebrei fanno schifo, sono un popolo che commette genocidio, senza distinguere tra individui e politici che li governano, finisci col rendere bersaglio chiunque indossi una kippah. E questo, nonostante gli errori e gli orrori del governo israeliano, non è ammissibile. Punto. - Confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato: chi sostiene, come me, il diritto all’odio e la sacra libertà di pensare anche le peggiori nefandezze, dovrebbe sostenere che l’espulsione dell’ Imam di Torino per aver detto che il 7 ottobre non è stato nulla se non resistenza era forse un tantino esagerata. Ilgiornale.it Annunciato in diretta e sortito il ripetente Il trucchetto per colpire Meloni, la somma disperazione di Schlein e Kiev: quindi, oggi... - È indegno che nel 2025 un sopravvissuto della Shoah possa trovare la morte in una spiaggia australiana. ilgiornale.it

