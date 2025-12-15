il trionfo di kast sposta il cile a destra

Il risultato delle elezioni presidenziali in Cile ha visto la vittoria di José Antonio Kast, candidato conservatore, che ha superato la sua avversaria di sinistra, Jeannette Jara, al ballottaggio con il 58% dei voti. Questa vittoria segna un importante spostamento politico, spostando il paese verso una posizione più di destra.

Il Cile vira a destra. Il candidato presidenziale conservatore, José Antonio Kast, ha battuto al ballottaggio l’avversaria di sinistra, Jeannette Jara, ottenendo il 58% dei voti contro il 41% conseguito dalla rivale. «Il Cile tornerà ad essere libero dalla criminalità, libero dall'angoscia, libero dalla paura», ha dichiarato il vincitore. «Criminali, delinquenti: le loro vite cambieranno. Li cercheremo, li troveremo, li giudicheremo e poi li rinchiuderemo», ha aggiunto. Sostenitore di Donald Trump, Kast, durante la campagna elettorale, ha promosso un programma politico securitario e all’insegna di una stretta contro l’immigrazione clandestina. Laverita.info

