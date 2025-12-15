Il triestino Alessio De Luca è campione italiano assoluto di Judo

Alessio De Luca, giovane judoka di Trieste, ha conquistato il titolo di campione italiano assoluto di Judo. Ai Campionati italiani assoluti A1 a Ostia, ha dimostrato tutta la sua determinazione e talento, portando a casa una vittoria importante per la sua carriera e per la città di Trieste.

Il giovane judoka triestino Alessio De Luca porta a casa l'oro ai Campionati italiani assoluti A1 a Ostia. Quattro sono stati gli incontri disputati da De Luca, in forze al gruppo sportivo Esercito nei 66kg, che ha superato in ordine Gabriele Audisio dell'Akiyama, Francesco Sampino delle Fiamme.

