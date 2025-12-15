Il trekking del paradiso | le faggete di san Fele

Il Trekking del Paradiso nelle Faggete di San Fele offre un’esperienza immersiva tra natura e paesaggi mozzafiato. Domenica 21 alle ore 10.00, gli escursionisti potranno scoprire un angolo di meraviglia nel cuore dell’Italia, tra boschi secolari e ambienti incontaminati, ideale per chi cerca relax e avventura in un contesto naturale unico.

Vi porteremo alla scoperta delle faggete di San Fele e delle spettacolari Cascate di San Fele, nate lungo il Torrente Bradano e immerse.