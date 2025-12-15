Il tragico annuncio di Armando Izzo e Raffaella Fico | Il nostro bambino ci ha lasciati troppo presto

Armando Izzo e Raffaella Fico hanno annunciato con dolore la perdita del loro bambino di cinque mesi, lasciando un messaggio di affetto e tristezza. La notizia, condivisa pubblicamente, rappresenta un momento di grande dolore per la coppia, che desidera evitare fraintendimenti e speculazioni sulla loro vicenda.

"Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori". Sono le parole, diffuse attraverso una story su Instagram, di Armando Izzo, difensore del Monza, che appena un mese fa annunciava assieme alla showgirl. Feedpress.me

