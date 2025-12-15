Il toccante messaggio di Kate Middleton in memoria di chi ha perso la vita a causa del cancro

Kate Middleton ha reso omaggio a chi ha perso la vita a causa del cancro visitando un giardino temporaneo nel cuore di Londra. L'iniziativa invita i passanti a dedicare una rosa bianca ai loro cari, offrendo un momento di riflessione e solidarietà. Un gesto di grande sensibilità che evidenzia l'importanza della memoria e del supporto alle vittime di questa malattia.

