Il toccante messaggio di Kate Middleton in memoria di chi ha perso la vita a causa del cancro

Kate Middleton ha reso omaggio a chi ha perso la vita a causa del cancro visitando un giardino temporaneo nel cuore di Londra. L'iniziativa invita i passanti a dedicare una rosa bianca ai loro cari, offrendo un momento di riflessione e solidarietà. Un gesto di grande sensibilità che evidenzia l'importanza della memoria e del supporto alle vittime di questa malattia.

La Principessa del Galles ha visitato un giardino temporaneo allestito nel centro di Londra dove i passanti sono invitati a dedicare una rosa bianca a una persona cara. Vanityfair.it

