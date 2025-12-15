Il tempio di Apollo e Diana a Bacoli wedding location che fa impazzire gli inglesi

Il tempio di Apollo e Diana a Bacoli, situato tra Tritoli e Punta dell’Epitaffio, è un suggestivo sito storico noto come

© Napolitoday.it - Il tempio di Apollo e Diana a Bacoli wedding location che fa impazzire gli inglesi Il sito di Punta Castello sorge tra Tritoli e Punta dell’Epitaffio, a Bacoli. Aveva il prestigioso titolo di "Balneum Imperatoris" in quanto la storia lo indica come bagno imperiale, luogo legato al culto di Apollo e Diana, delle cui acque da sempre si conosceva il potere curativo per gotta e. Napolitoday.it BAIA (BACOLI) TESEO, TEMPIO DI DIANA TRE SITI IN CERCA DI AUTORI interviste.PACOSMART Anche Baia ha il suo "Cupolone": riaccesa la luce al Tempio di Diana - Ed è molto più di un monumento illuminato. napolitoday.it Bacoli, a Baia un presepe nella riproduzione del Tempio di Diana - È stata inaugurata, nella chiesa Santa Maria del Riposo a Baia, la natività ricostruita nella riproduzione in scala del Tempio di ... ilmattino.it Storia n. 1816 La Portara di Nasso Sull’isoletta di Palatia, collegata alla città di Nasso da una sottile lingua di terra, si erge solitaria una gigantesca porta in marmo: è la Portara, ciò che resta di un tempio mai completato, dedicato ad Apollo, il dio della luce e - facebook.com facebook