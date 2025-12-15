Il Teatro Sociale di Como si fa ancora più bello grazie a un nuovo finanziamento regionale
Il Teatro Sociale di Como è stato scelto tra le 36 sale da spettacolo finanziate da Regione Lombardia in tutte le province grazie alla misura d’investimento rivolta alle imprese che operano nella filiera del cinema, del teatro, della musica e della danza. Il finanziamento complessivo della misura. Quicomo.it
TEATRO SOCIALE COMO TRAVIATA 200.com
Gospel solidale al Teatro Sociale di Como - 30 il Sherrita Duran Gospel Show, uno degli spettacoli più apprezzati del repertorio gospel internazionale. quicomo.it
Opera al Teatro Sociale: il quarto titolo è il Nabucco di Giuseppe Verdi - Il Teatro Sociale di Como conclude l’anno con uno dei capisaldi del grande repertorio italiano: Nabucco di Giuseppe Verdi, in scena venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 20. quicomo.it
Calendario dell’Avvento 2025 – Giorno 14 Teatro Sociale Mancano 12 giorni a Natale “Ogni storia è un dono” Nel Teatro, le voci si preparano a raccontare nuove emozioni. A Natale, ogni spettacolo è un regalo che accende la speranza e l’allegria. Vi - facebook.com facebook