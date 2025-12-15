Tra il 1997 e il 2006, Daniele Silvetti, attuale sindaco di Ancona, era consigliere di Alleanza Nazionale in opposizione. Ricorda con emozione quei anni, sottolineando l’importanza di vivere la quotidianità della gente. Un percorso che ha segnato il suo cammino politico e umano, lasciando un ricordo indelebile di quei momenti.

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco Silvetti: "Vivere la quotidianità della gente non ha prezzo. Lo ricorderò per sempre"

Tra il 1997 e il 2006, l’attuale sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, giovane consigliere di Alleanza Nazionale, sedeva sugli scranni dell’opposizione in consiglio comunale. Erano i tempi di Renato Galeazzi e poi di Fabio Sturani. Governi di sinistra del capoluogo dorico e incantesimo spezzato due anni e mezzo fa. Sindaco Silvetti, che tempi erano quelli, politicamente parlando? "Tempi in cui la politica aveva il sopravvento, in cui c’erano codici non scritti su cui vigeva una base di rispetto reciproco dei ruoli. Io ho vissuto quella stagione lì". Significa che oggi tutto questo si è perso? "Esatto, i contrasti erano all’ordine del giorno, senza mai scendere nel dileggio e nel personale. Ilrestodelcarlino.it

Il sindaco Silvetti: "Vivere la quotidianità della gente non ha prezzo. Lo ricorderò per sempre" - Dai banchi dell’opposizione al ruolo di primo cittadino di Ancona: "La città è in movimento e la stagnazione del passato è alle spalle. msn.com