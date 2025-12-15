Il sindaco ha ufficializzato che la Reggiana sarà ancora in ritiro sui nostri monti Toano mette la quinta granata

Il sindaco di Toano ha annunciato che anche quest'estate la Reggiana svolgerà il suo ritiro sui monti dell'Appennino. Dopo aver confermato la presenza della squadra granata, il Comune si prepara ad accogliere nuovamente i giocatori, rafforzando la tradizione di questa importante occasione di confronto e preparazione nel territorio.

Toano mette la.quinta. La Reggiana e Leonardo Perugi, sindaco del paese appenninico, hanno infatti ufficializzato che anche la prossima estate la squadra granata effettuerà il ritiro sulle nostre montagne. "Inoltre abbiamo presentato Toano Sport Park – ha spiegato il primo cittadino, figlio del compianto Paolo ex bandiera granata – un nuovo spazio pensato per ospitare ritiri calcistici e non solo. Abbiamo ottenuto un finanziamento da un milione e 400mila euro grazie a un bando nazionale del Dipartimento per lo Sport". Sarà appunto la quinta volta consecutiva che la Reggiana effettuerà la preparazione estiva e le prime uscite stagionali tra Toano e l’adiacente Cavola. Sport.quotidiano.net

