Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha lasciato temporaneamente la città per intraprendere un viaggio all'estero, lasciando Arezzo alle sue consuete sfide quotidiane. Mentre i residenti affrontano problemi di traffico, strade dissestate e cantieri infiniti, il primo cittadino si prepara a un'esperienza internazionale, rappresentando la città oltre i confini locali.

Il sindaco globetrotter è arpartito (Arezzo resta, lui vola)

Mentre ad Arezzo si combatte col traffico, le buche, i cantieri eterni e i cittadini che borbottano, il sindaco Alessandro Ghinelli ha rifatto la valigia. Perché si sa: più la città è picina, più el viaggio dev’esse lungo. Un’altra volta. Valigia pronta, passaporto in tasca e Arezzo lasciata in modalità “torno subito”. Il sindaco Alessandro Ghinelli è arpartito, destinazione Riyadh, mica Chiani, Saione o Pescaiola. Quando c’è da parlare di città inclusive, il primo cittadino un si tira mai indietro. soprattutto se c’è un aereo di mezzo. Invitato come relatore a un Forum ONU dal titolo talmente lungo che solo a leggerlo ti serve el visto: dialogo interculturale, città inclusive, dignità umana, senso d’appartenenza. Lortica.it

