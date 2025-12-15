© Lanazione.it - Il sindaco Alessandro Ghinelli a Riyadh per il Forum Onu sulle città inclusive

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Il sindaco Alessandro Ghinelli a Riyadh per il Forum ONU sulle città inclusive. Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli è a Riyadh per partecipare al Forum dell’United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC), uno degli appuntamenti internazionali più rilevanti dedicati al dialogo interculturale, alla coesione sociale e alle politiche urbane inclusive. Ghinelli è stato invitato come relatore in una sessione tematica dal titolo “Difendere la dignità umana e promuovere il senso di appartenenza: riformulare le narrazioni sulle migrazioni e ripensare le città come spazi inclusivi per tutti”, nel corso della quale ha portato l’esperienza di Arezzo nel governo dei fenomeni migratori e nella costruzione di comunità locali coese. Lanazione.it

