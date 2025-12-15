Il sindaco Alessandro Ghinelli a Riyadh per il Forum Onu sulle città inclusive
Arezzo, 15 dicembre 2025 – Il sindaco Alessandro Ghinelli a Riyadh per il Forum ONU sulle città inclusive. Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli è a Riyadh per partecipare al Forum dell’United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC), uno degli appuntamenti internazionali più rilevanti dedicati al dialogo interculturale, alla coesione sociale e alle politiche urbane inclusive. Ghinelli è stato invitato come relatore in una sessione tematica dal titolo “Difendere la dignità umana e promuovere il senso di appartenenza: riformulare le narrazioni sulle migrazioni e ripensare le città come spazi inclusivi per tutti”, nel corso della quale ha portato l’esperienza di Arezzo nel governo dei fenomeni migratori e nella costruzione di comunità locali coese. Lanazione.it
Il sindaco Alessandro Ghinelli a Riyadh per il Forum Onu sulle città inclusive - Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli è a Riyadh per partecipare al Forum dell’United Nations Alliance of Civilizations ... lanazione.it
Progressi per lo stadio, accordo per via Filzi e nuovo step del cantiere di via Fiorentina. Gli annunci di Ghinelli - Il sindaco: "La polemica sul bando per il nuovo comandante della polizia municipale non sta in piedi; ringrazio di aver avuto questa opposizione per 11 anni. arezzonotizie.it
ROMA ATREJU. L’INTERVENTO DEL SINDACO DI PORDENONE, ALESSANDRO BASSO. - facebook.com facebook