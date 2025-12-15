Il San Raffaele offre agli infermieri 650 euro una tantum

Il San Raffaele ha annunciato un incentivo economico di 650 euro una tantum per gli infermieri, a seguito di un incontro tra la direzione e i rappresentanti sindacali. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di confronto sulle condizioni di lavoro e riconoscimento del ruolo degli operatori sanitari all’interno della struttura.

Nelle scorse ore, al San Raffaele, si è svolto un incontro tra la direzione dell’istituto e le rappresentanze sindacali. Durante la riunione, il nuovo amministratore, Marco Centenari, ha illustrato alcune misure immediate per favorire “un clima di dialogo e collaborazione”.Tutti i nomi e i volti. Milanotoday.it

