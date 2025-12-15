Il Rosicometro di Atreju tra snobismo e spocchia | la carica degli altezzosi a cui non rimane che la stizza

Durante Atreju, il “Rosicometro” ha evidenziato l'atteggiamento snob e spocchioso di alcuni partecipanti, evidenziando una certa altezzosità che spesso sfocia nella stizza. In questo contesto, si è anche parlato del “bullometro”, uno strumento che monitora gli insulti rivolti alla premier, sia sui social che in altri ambienti.

© Secoloditalia.it - Il “Rosicometro” di Atreju tra snobismo e spocchia: la carica degli altezzosi a cui non rimane che la stizza Ad Atreju era stato instaurato il “bullometro”: resoconto dei principali insulti abitualmente rivolti alla premier via social e non. Sarebbe ora il caso di installare il “rosicometro”: mamma mia che messe di giudizi sprezzanti sulla kermesse politica di FdI che ha appena chiuso i battenti. Un mix si snobismo, spocchia, atteggiamento di superiorità, di notazioni snobistiche non può non iniziare da Michele Serra, che su – Repubblica ha definito l a festa della destra “un’ammucchiata”. Con questa considerazione: “La lista dei partecipanti ad Atreju (secondo me da pronunciarsi al vocativo, alla romanesca: a’ Trejuuu!) è poderosa e palesemente apolitica; nel senso che raduna, a mazzi come gli asparagi, italiane e italiani di ogni risma, cultura, professione, indole”. Secoloditalia.it