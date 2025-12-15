Il rito portafortuna di Carlo Conti a Sarà Sanremo 2025 | perché ha indossato la giacca di Settembre

Durante Sarà Sanremo 2025, Carlo Conti ha indossato una speciale giacca colorata di Settembre, riprendendo un rito scaramantico già praticato con Mahmood. Questo gesto simbolico rappresenta un modo per attirare fortuna e buona sorte, consolidando una tradizione che accompagna le sue apparizioni sul palco durante l'evento.

Che ci faceva Carlo Conti sul palco di Sarà Sanremo con addosso la giacca colorata di Settembre? È un rito scaramantico porta fortuna già fatto con Mahmood. Fanpage.it Fantozzi - Al Casinó col Duca Conte Semenzara Il rito portafortuna di Carlo Conti a Sarà Sanremo 2025: perché ha indossato la giacca di settembre - Che ci faceva Carlo Conti sul palco di Sarà Sanremo con addosso la giacca colorata di Settembre? fanpage.it

La rubrica "All'ombra di Ronzinante" vi svela un rito molto diffuso a teatro e non solo: augurare come portafortuna! A teatro dire “merda” non è una semplice scaramanzia: è un vero e proprio rituale che attraversa i secoli. La sua origine affonda nei tempi in c - facebook.com facebook