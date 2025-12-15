Il rimpasto di giunta slitta a dopo il Bilancio

Il rimpasto di giunta è stato rinviato a dopo l'approvazione del Bilancio, con l'incontro tra il sindaco e i segretari di maggioranza che è stato annullato. La decisione si è resa necessaria dopo l'abbandono del tavolo da parte di Azione, innescando nuove tensioni all'interno dell'amministrazione.

© Ilgiornale.it - Il rimpasto di giunta slitta a dopo il Bilancio È saltato l'incontro previsto oggi tra il sindaco e i segretari di maggioranza sul rimpasto, dopo che Azione (in polemica) ha abbandonato il tavolo. Se ne riparlerà dopo l'approvazione del Bilancio di previsione 2025. Oggi inizia il match in aula, con oltre 160mila emendamenti depositati dall'opposizione. Verdi e Azione sono ai ferri corti ma almeno sulla manovra ci sarebbe un patto di maggioranza per evitare «incidenti», visto che sono stati depositati emendamenti su tre macro temi - riqualificazione di impianti sportivi per i giovani, fondi per potenziare l'educativa stradale e misure di contrasto alle isole di calore - sottoscritti da tutti i capigruppo. Ilgiornale.it Teleacras - Crocetta bis, ancora fumata nera Il rimpasto di giunta slitta a dopo il bilancio - Patto tra Pd, Avs e Azione sui conti. msn.com

