Il restauro del Santuario Francescano di Sant’Antonio a Polla riporta alla luce un affresco di grande valore storico

Il restauro in corso nel Santuario Francescano di Sant’Antonio a Polla ha portato alla luce un affresco di notevole valore storico, contribuendo alla conservazione del patrimonio artistico e culturale locale. Questa operazione sottolinea l'importanza di preservare le testimonianze storiche e religiose presenti nel territorio del Cilento.

