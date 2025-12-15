© Ilfoglio.it - Il regista Rob Reiner e sua moglie sono stati uccisi nella loro casa a Los Angeles

Il regista (tra gli altri) di Stand by me, La storia fantastica e Harry ti presento Sally, Rob Reiner, è stato trovato morto domenica pomeriggio nella sua abitazione di Los Angeles. Accanto al suo corpo c'era il cadavere della moglie, la fotografa Michele Singer Reiner. "È con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa di Michele e Rob Reiner", ha dichiarato la famiglia di Reiner in una dichiarazione rilasciata alla stampa. "Siamo addolorati per questa improvvisa perdita e chiediamo il rispetto della privacy in questo momento incredibilmente difficile". La morte di Rob Reiner e Michele Singer è avvenuta domenica pomeriggio. Ilfoglio.it

Il regista Robert Reiner e la moglie Michele Singer uccisi nella loro villa a Los Angeles

Il regista Rob Reiner e sua moglie sono stati uccisi nella loro casa a Los Angeles - Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha fatto sapere che è stata aperta un'indagine per omicidio ... ilfoglio.it