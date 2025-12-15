Un tragico episodio scuote Hollywood: il noto regista Rob Reiner e sua moglie Michele Singer sono stati trovati morti nella loro villa di Los Angeles. La polizia ha avviato le indagini, e il figlio della coppia, Nick, è stato sottoposto a interrogatorio, sospettato di essere coinvolto nella drammatica vicenda.

© Quotidiano.net - Il regista Rob Reiner e la moglie uccisi nella loro villa a Los Angeles. Il figlio sotto interrogatorio

Roma, 15 dicembre 2025 – Sarebbe stato il figlio Nick a uccidere il regista Rob Reiner, 78 anni, e la moglie, Michele Singer, di 68 anni, trovati morti accoltellati all'interno della loro villa a Los Angeles. Lo riportano i media. Altre fonti confermano che uno stretto familiare è sotto interrogatorio. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti, dopo una chiamata arrivata verso le 15.30, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della coppia. La porta di casa non mostrava segni di effrazione. I corpi, secondo quanto riferiscono i media, avrebbero riportato lacerazioni compatibili con un coltello. Quotidiano.net

Rob Reiner & wife found murdered by son. Rob was a director, producer, screenwriter, and actor.

Rob Reiner, il regista di "Harry ti presento Sally" e la moglie uccisi dal figlio nella loro villa a Los Angeles - Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, Reiner sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. msn.com