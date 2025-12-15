Il regista Rob Reiner e la moglie trovati morti nella loro villa
Il regista e attore Rob Reiner, insieme alla moglie Michele Singer Reiner, sono stati trovati deceduti nella loro villa di Brentwood, Los Angeles, domenica 14 dicembre. La tragica scoperta ha sconvolto amici e familiari, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo.
Il regista e attore americano Rob Reiner (78 anni) e la moglie Michele Singer Reiner (68 anni) sono stati trovati morti domenica 14 dicembre nella loro villa di Brentwood, Los Angeles. I corpi presentavano ferite da arma da taglio, compatibili con un accoltellamento. A ucciderli con un coltello sarebbe stato il figlio Nick. La polizia di Los Angeles ha aperto un'indagine per omicidio, classificandolo come "apparent homicide".L'allarme è scattato intorno alle 15:30 ora locale (mezzanotte in Italia), quando i vigili del fuoco hanno risposto a una chiamata medica. Non sono stati rilevati segni di effrazione alla porta, suggerendo che l'aggressore potesse essere conosciuto dalle vittime. Liberoquotidiano.it
