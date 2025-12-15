Il regista Rob Reiner e la moglie trovati morti a Los Angeles s’indaga per omicidio

© Internazionale.it - Il regista Rob Reiner e la moglie trovati morti a Los Angeles, s’indaga per omicidio Il regista statunitense Rob Reiner, conosciuto soprattutto per la commedia romantica Harry, ti presento Sally, e la moglie Michele Singer sono stati trovati morti nella loro casa a Los Angeles. La polizia sta indagando per omicidio. Leggi. Internazionale.it Il regista Robert Reiner e la moglie Michele Singer uccisi nella loro villa a Los Angeles Il regista di 'Harry ti presento Sally' Rob Reiner e la moglie uccisi nella loro villa a Los Angeles - Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, Reiner sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. ansa.it

Sospettato il figlio Nick.