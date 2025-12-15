Il regista e attore Rob Reiner, insieme alla moglie Michele Singer, è stato trovato morto nella loro abitazione di Los Angeles. La coppia, rispettivamente di 78 e 68 anni, è stata scoperta domenica pomeriggio, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra i loro cari.

© Lettera43.it - Il regista Rob Reiner e la moglie sono stati trovati morti in casa

Il regista e attore Rob Reiner e la moglie, Michele Singer, sono stati trovati morti nella loro casa a Los Angeles domenica pomeriggio: avevano 78 e 68 anni. La polizia di Los Angeles ha confermato che il caso è indagato come « apparente omicidio ». People e l’ Associated Press scrivono che sui corpi sarebbero state riscontrate delle ferite da arma da taglio. Secondo fonti esclusive di People, non confermate dalla polizia, il figlio Nick di 32 anni sarebbe stato interrogato dagli investigatori. Al momento non risultato arresti. Da Harry ti presento Sally a Stand by me: i film di Rob Reiner. Nato nel Bronx nel 1947 come Robert Norman Reiner, figlio del celebre comico e regista Carl Reiner e dell’attrice e cantante Estelle Lebost, Reiner è stato una figura centrale del cinema statunitense tra Anni ’80 e ’90. Lettera43.it

