© 361magazine.com - Il regista Rob Reiner e la moglie Michelle uccisi nella loro villa di Los Angeles

. Aveva diretto anche il film “Harry ti presento Sally” e “Misery non deve morire”. “È con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa di Michele e Rob. Siamo distrutti da questa perdita improvvisa e chiediamo rispetto e privacy in questo momento estremamente difficile”. Così, attraverso un portavoce, riporta la nota diffusa dalla famiglia. Marito e moglie sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. Uccisi con un coltello e ad ucciderli sarebbe stato il figlio Nick, 32 anni. Alcune fonti riferiscono anche di un altro familiare sotto interrogatorio. 361magazine.com

Il regista Robert Reiner e la moglie Michele Singer uccisi nella loro villa a Los Angeles

Los Angeles, il regista Rob Reiner e la moglie Michele Singer trovati morti accoltellati nella loro villa: il figlio Nick sotto interrogatorio - La scoperta dei due corpi senza vita è avvenuta nella notte italiana tra domenica e lunedì. ilsecoloxix.it