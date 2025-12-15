Il regista Rob Reiner e la moglie Michelle uccisi nella loro villa di Los Angeles
. Aveva diretto anche il film “Harry ti presento Sally” e “Misery non deve morire”. “È con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa di Michele e Rob. Siamo distrutti da questa perdita improvvisa e chiediamo rispetto e privacy in questo momento estremamente difficile”. Così, attraverso un portavoce, riporta la nota diffusa dalla famiglia. Marito e moglie sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. Uccisi con un coltello e ad ucciderli sarebbe stato il figlio Nick, 32 anni. Alcune fonti riferiscono anche di un altro familiare sotto interrogatorio. 361magazine.com
