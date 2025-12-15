Il regista Rob Reiner e la moglie Michele Singer trovati morti nella loro villa a Los Angeles uccisi dal figlio

Il noto regista Rob Reiner e sua moglie Michele Singer sono stati trovati morti nella loro villa di Los Angeles. La tragedia, che ha sconvolto il mondo dello spettacolo, solleva molte domande sull’accaduto. La causa delle morti e le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento sono ancora al centro dell’attenzione.

Il regista Rob Reiner, 78 anni, star di "Harry ti presento Sally", e sua moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. A ucciderli con un coltello sarebbe stato il figlio Nick, 32 anni, anche se alcune fonti riferiscono di un altro familiare sotto interrogatorio. La Divisione Rapine e Omicidi del Dipartimento di Polizia di Los Angeles sta ancora indagando. Secondo quanto riferisce Tmz l'allarme è stato dato verso le 15.30 ora locale. La porta di casa non mostrava alcun segno di effrazione. La famiglia, attraverso un portavoce, ha diffuso una breve nota: "È con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa di Michele e Rob."

Rob Reiner, chi era il regista ucciso dal figlio insieme alla moglie: il padre celebre, l'attivismo e la carriera stellare (in cinema e in tv) - Nato a New York il 6 marzo 1947, nel Bronx, Robert Norman Reiner cresce in una famiglia ebraica immersa nello spettacolo. leggo.it

