Una tragica scomparsa scuote il mondo del cinema: Rob Reiner, regista di “Harry ti presento Sally”, e sua moglie sono stati trovati morti nella loro villa di Los Angeles. La polizia ha arrestato il loro figlio, sospettato di essere coinvolto nel drammatico evento. La notizia ha lasciato senza parole colleghi e fan, aprendo un doloroso capitolo di cronaca e riflessione.

© Thesocialpost.it - Il regista di “Harry ti presento Sally” Rob Reiner e la moglie uccisi nella loro villa: accusato il figlio

Nella quiete di una villa di Los Angeles, all’alba di una giornata che doveva essere come tante, si è consumata una tragedia che ha scosso il mondo del cinema. Rob Reiner, regista simbolo di una stagione irripetibile di Hollywood, e la moglie Michele Singer sono stati trovati senza vita nella loro abitazione. All’arrivo dei soccorsi non c’era più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso. Secondo le prime informazioni, l’allarme sarebbe scattato nel pomeriggio, intorno alle 15.30 ora locale. La casa non presentava segni di effrazione, un dettaglio che ha subito indirizzato le indagini verso l’ambito familiare. Thesocialpost.it

Harry ti presento Sally - grandi storie di letto

Rob Reiner, il regista di "Harry ti presento Sally" e la moglie uccisi nella loro villa a Los Angeles: interrogato il figlio - Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, Reiner sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. ilgazzettino.it