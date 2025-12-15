Il regista di ' Harry ti presento Sally' Rob Reiner e la moglie uccisi nella loro villa a Los Angeles

Il regista Rob Reiner, noto per aver diretto 'Harry ti presento Sally', e sua moglie Michele Singer sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. La notizia ha suscitato grande shock e cordoglio nel mondo dello spettacolo e tra i loro fan.

Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. I corpi, riferiscono i media, riportato lacerazioni compatibili con un coltello. A ucciderli, secondo le prime versioni dei media, sarebbe stato il figlio Nick, 32 anni.  Secondo quanto riferisce Tmz, l'allarme è stato dato verso le 15.30 ora locale ma quando i vigili del fuoco. Feedpress.me

