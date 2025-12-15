Il regista di Harry ti presento Sally Rob Reiner e la moglie trovati morti nella loro casa a Los Angeles | Accoltellati

Rob Reiner, celebre regista di film come «Harry ti presento Sally» e «Stand by Me», e sua moglie sono stati trovati morti nella loro casa di Brentwood, Los Angeles. La tragica scoperta dei cadaveri, che secondo le prime informazioni sarebbero stati accoltellati, ha sconvolto il mondo dello spettacolo e i fan del regista.

