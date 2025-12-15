Il regista di Harry ti presento Sally Rob Reiner e la moglie trovati morti in casa Sospetti sul figlio
La villa di Brentwood, quartiere residenziale tra i più riservati di Los Angeles, si è trasformata in una scena del crimine. Domenica 14 dicembre Rob Reiner, 78 anni, regista e produttore che ha segnato oltre quattro decenni di cinema americano, è stato trovato morto insieme alla moglie Michele Singer, 70 anni. I corpi, secondo quanto riferito dai media statunitensi, presentavano ferite compatibili con l’ uso di un coltello. La polizia indaga per duplice omicidio. L’omicidio dei Reiner. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, intorno alle 15.30, quando una persona non identificata ha contattato i soccorsi. Secoloditalia.it
Harry ti presento Sally - grandi storie di letto
Il regista di Harry ti Presento Sally Rob Reiner e la moglie Michele Singer trovati morti accoltellati in casa: “Interrogato Nick, il figlio 32enne” - Il regista di "Harry ti presento Sally" e la moglie Michele Singer uccisi nella loro villa a Los Angeles. ilfattoquotidiano.it
Il regista di Harry ti presento Sally, Rob Reiner, e la moglie Michele trovati morti in casa a Los Angeles: sono stati accoltellati, interrogato uno dei figli - omicidi della polizia californiana stanno indagando sulla loro morte. vanityfair.it
Hollywood sotto shock. Rob Reiner, 78 anni, regista di grandi film come "Harry ti presento Sally", "Misery non deve morire" e "Codice d'onore" è stato trovato morto nella sua villa di Los Angeles assieme alla moglie Michele, 68 anni. Secondo le prime indiscrez - facebook.com facebook
Il mondo del #cinema in lutto: addio a #RobReiner e Michele Singer Il celebre #regista di "Harry, ti presento Sally" e sua moglie sono stati rinvenuti senza vita nella loro villa di Brentwood. Il figlio interrogato dalla #Polizia x.com