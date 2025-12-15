© Secoloditalia.it - Il regista di “Harry ti presento Sally” Rob Reiner e la moglie trovati morti in casa. Sospetti sul figlio

La villa di Brentwood, quartiere residenziale tra i più riservati di Los Angeles, si è trasformata in una scena del crimine. Domenica 14 dicembre Rob Reiner, 78 anni, regista e produttore che ha segnato oltre quattro decenni di cinema americano, è stato trovato morto insieme alla moglie Michele Singer, 70 anni. I corpi, secondo quanto riferito dai media statunitensi, presentavano ferite compatibili con l’ uso di un coltello. La polizia indaga per duplice omicidio. L’omicidio dei Reiner. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, intorno alle 15.30, quando una persona non identificata ha contattato i soccorsi. Secoloditalia.it

