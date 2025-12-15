Il regista di Harry ti presento Sally Rob Reiner e la moglie trovati morti in casa a Los Angeles | Accoltellati Sentito uno dei figli  

Il regista Rob Reiner e sua moglie sono stati trovati morti nella loro casa di Los Angeles, con segni di accoltellamento. La tragica scoperta è avvenuta a Brentwood, mentre uno dei figli avrebbe sentito dei rumori sospetti. Reiner è noto per aver diretto film iconici come «Harry ti presento Sally», «Misery» e «Stand by me».

La scoperta dei due cadaveri a Brentwood. Reiner ha diretto, tra gli altri,  «Misery non deve morire», «Stand by me» e «Harry ti presento Sally». Xml2.corriere.it

