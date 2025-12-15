Il regista di Harry ti presento Sally Rob Reiner e la moglie trovati morti in casa a Los Angeles | Accoltellati Sentito uno dei figli

Il regista Rob Reiner e sua moglie sono stati trovati morti nella loro casa di Los Angeles, con segni di accoltellamento. La tragica scoperta è avvenuta a Brentwood, mentre uno dei figli avrebbe sentito dei rumori sospetti. Reiner è noto per aver diretto film iconici come «Harry ti presento Sally», «Misery» e «Stand by me».

© Xml2.corriere.it - Il regista di «Harry ti presento Sally» Rob Reiner e la moglie trovati morti in casa a Los Angeles: «Accoltellati. Sentito uno dei figli» La scoperta dei due cadaveri a Brentwood. Reiner ha diretto, tra gli altri, «Misery non deve morire», «Stand by me» e «Harry ti presento Sally». Xml2.corriere.it Harry ti presento Sally - grandi storie di letto Accoltellato in casa il regista di "Harry ti presento Sally", accanto a Rob Reiner anche il corpo senza vita della moglie - Due persone sono state trovate morte nella villa del regista e attore di "Harry ti presento Sally", Rob Reiner, nella California ... affaritaliani.it

Morto Rob Reiner, il regista di Harry ti presento Sally trovato senza vita con la moglie - Rob Reiner, il leggendario regista americano, è stato trovato morto domenica 14 dicembre nella sua abitazione di Brentwood, Los Angeles, insieme alla moglie Michele Singer. cinemaserietv.it

Indovina il film! In onore di Alan Rickman! #film #picoftheday #ciakeazione #cinema #newscinema #regista #instacinema #instafilm #movies #moviescenes #moviereview #movie #moviequotes #movienight - facebook.com facebook