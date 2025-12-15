Il regista di Harry ti presento Sally Rob Reiner e la moglie Michele trovati morti in casa a Los Angeles | sono stati accoltellati interrogato uno dei figli

Rob Reiner, regista di Harry ti presento Sally, e sua moglie Michele sono stati trovati morti in casa a Los Angeles, con ferite da arma da taglio. Le autorità stanno conducendo indagini e hanno interrogato uno dei figli. La vicenda ha sconvolto la comunità, mentre gli investigatori cercano di chiarire le circostanze di questa tragica tragedia.

