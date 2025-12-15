Il regista di Harry ti Presento Sally Rob Reiner e la moglie Michele Singer trovati morti accoltellati in casa | Interrogato Nick il figlio 32enne

Il regista Rob Reiner e sua moglie Michele Singer sono stati trovati deceduti nella loro abitazione di Los Angeles, entrambi con ferite da arma bianca. La scoperta ha sconvolto la comunità, mentre proseguono le indagini per chiarire le circostanze della tragica vicenda, con il figlio 32enne, Nick, sotto interrogatorio.

Il regista Rob Reiner (78 anni) e la moglie Michele Singer sono stati trovati morti nella loro casa di Los Angeles. La polizia ha interrogato il figlio Nick, 32 anni, che – secondo alcuni media statunitensi – sarebbe, a ora, l’unico indiziato. Le prime notizie sono arrivate nel pomeriggio di domenica 14 dicembre, quando la polizia ha trovato i due corpi in una villa di proprietà del regista a Brentwood, a Los Angeles. È partita subito la richiesta d’intervento medico: sia TMZ che People hanno fatto sapere che Reiner e Singer presentavano ferite compatibili con un’aggressione con arma da taglio. Ilfattoquotidiano.it

