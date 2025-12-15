Il regista di Harry ti presento Sally Reiner e la moglie uccisi a coltellate in casa a Los Angeles Nessun familiare sospettato

Il regista Rob Reiner e sua moglie sono stati trovati uccisi con coltellate nella loro casa di Los Angeles, a Brentwood. La polizia ha confermato che nessun familiare è sospettato e ha ascoltato il figlio 32enne della coppia, Nick. La tragica scoperta ha sconvolto la comunità e sollevato numerosi interrogativi sulla vicenda.

La scoperta dei due cadaveri a Brentwood. Sentito il figlio 32enne della coppia, Nick. La polizia: «Nessun familiare è stato interrogato come sospettato». Reiner, 78 anni.  ha diretto tra gli altri  «Misery non deve morire» e «Stand by me» . Xml2.corriere.it

