Il regista di Harry ti presento Sally e la moglie uccisi in casa a coltellate Tmz | La polizia ha fermato il figlio

Un tragico fatto scuote Brentwood: il regista di «Harry ti presento Sally» e sua moglie sono stati trovati vittime di un omicidio in casa, con ferite da arma da taglio. La polizia ha arrestato il figlio, Reiner, 78 anni, noto anche per aver diretto «Misery non deve morire» e «Stand by me». La scoperta dei cadaveri ha sconvolto la comunità.

© Xml2.corriere.it - Il regista di «Harry ti presento Sally» e la moglie uccisi in casa a coltellate. Tmz: «La polizia ha fermato il figlio» Reiner, 78 anni. ha diretto tra gli altri «Misery non deve morire» e «Stand by me». La scoperta dei due cadaveri a Brentwood. Xml2.corriere.it Il regista di Harry ti presento Sally Rob Reiner e la moglie uccisi nella loro villa a Los Angeles È morto Rob Reiner, regista cult amatissimo non solo a Hollywood: da Harry ti Presento Sally a Misery, i suoi film cult - Il celebre regista Rob Reiner è stato trovato morto con la moglie nella sua casa di Los Angeles. ilfattoquotidiano.it

Rob Reiner, morto assassinato il regista di Harry Ti Presento Sally: le reazioni delle star di Hollywood - Rob Reiner, regista di Harry Ti Presento Sally, e la moglie Michele sono stati assassinati in casa: c'è un indagato. libero.it

Sarebbero stati accoltellati il regista Rob Reiner - noto per "Harry, ti presento Sally" - e sua moglie Michele Singer. Sono in corso le indagini dopo il ritrovamento dei due corpi nella loro villa a Los Angeles x.com

Hollywood sotto shock. Rob Reiner, 78 anni, regista di grandi film come "Harry ti presento Sally", "Misery non deve morire" e "Codice d'onore" è stato trovato morto nella sua villa di Los Angeles assieme alla moglie Michele, 68 anni. Secondo le prime indiscrez - facebook.com facebook