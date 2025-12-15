Il rapporto con Marianna si consolida ma una cruda verità li allontana di nuovo

La relazione con Marianna si rafforza, ma una rivelazione sconvolgente li mette di nuovo in crisi. Questa sera, su Rai 1 alle 21.30, va in onda la terza puntata della serie Sandokan con Can Yaman, interpretazione dell'iconico personaggio creato da Emilio Salgari.

S tasera su Rai 1 alle 21.30 va in onda la terza puntata della serie Sandokan con Can Yaman, nei panni del personaggio ideato da Emilio Salgari. Nel precedente episodio il pirata scopre di essere stato adottato e che le sue origini appartengono alle tribù Dayak. Decide allora di andare alla ricerca della propria famiglia insieme a Sani e Marianna, mentre gli uomini del Sultano e di James Brooke gli stanno alle calcagna. Dietro le quinte digitali di Sandokan: gli straordinari effetti speciali sono Made in Italy X Leggi anche › Nella seconda puntata di “Sandokan” il pirata di Salgari va alla ricerca delle proprie origini Sandokan scopre di essere nato nella giungla del Borneo. Iodonna.it

