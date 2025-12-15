Il rabbino ucciso e l' eroe arabo Fuggivano tutti un massacro

Un tragico evento ha sconvolto Bondi Beach, uno dei simboli di Sydney, dove un rabbino è stato ucciso e un eroe arabo ha rischiato la vita nel tentativo di fermare il massacro. La scena si è trasformata in un caos di fuga e paura, lasciando la comunità sotto shock.

Bondi Beach è un luogo iconico a Sydney, una delle spiagge più famose al mondo, rinomata per la sua atmosfera rilassata, la sabbia dorata, il mare blu e per il surf. Lì ieri la folla celebrava la festa ebraica di Hanukkah, la prima notte della ricorrenza molto attesa, una serata di divertimento per famiglie. Ma si è trasformata nella peggiore sparatoria di massa del Paese in quasi 30 anni, uno degli attacchi più sanguinosi contro ebrei fuori Israele degli ultimi decenni. Tra le almeno 16 persone uccise, c'è anche il rabbino di Sydney Eli Schlanger, 40 anni, un emissario del movimento Chabad Lubavitch che lavorava lì da 18 anni.