il prosciutto di allegri e il cappello di al bano

Durante le festività natalizie, il Milan ha organizzato una riffa di regali, portando sorprese e momenti di allegria tra i suoi protagonisti. Tra i premi assegnati spicca un pregiato prosciutto pata negra, donato da Allegri, che ha scelto di lasciarlo a Milanello per condividere lo spirito di solidarietà e tradizione natalizia.

Ad Allegri dalla riffa dei regali di Natale del Milan è andato un prosciutto pata negra e lui, per altruismo, l'ha lasciato a Milanello. Dopo i disastri che hanno combinato i suoi ieri, per l'Ai di X, oggi però se lo porta a casa (sopra). *** Nella serie B brasiliana il Nuovo Orizzontino ha fatto gol 28 secondi dopo il fischio d'inizio e senza che nessuno dei suoi abbia toccato il pallone. Come il mago Oronzo, che poteva ungerti la giacca e la cravatta «con la sola imposizione delle mani». *** «Comunque Conte è finalmente riuscito a dimostrare che non è vero che pensa solo al campionato». @unfair-play *** Tanti hanno portato la torcia olimpica per Milano-Cortina, ma solo Al Bano l'ha fatto indossando il panama. Ilgiornale.it

