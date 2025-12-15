Il progetto sociale RiqualifichiAMO del Pistoia Basket parte anche ad Arezzo con il sostegno di Estra
Arezzo, 15 dicembre 2025 – Il progetto sociale "RiqualifichiAMO" del Pistoia Basket parte anche ad Arezzo con il sostegno di E stra. L'obiettivo è restituire alla comunità spazi sportivi migliori, più sicuri e vivibili attraverso la riqualificazione dei playground. RiqualifichiAMO è il progetto sociale triennale ideato dal Pistoia Basket e avviato nella stagione sportiva 202526, con l’obiettivo di riqualificare playground e spazi sportivi all’aperto in diverse città della Toscana. All’interno di questo percorso a carattere regionale, Estra ha deciso di sostenere un intervento di riqualificazione sul territorio di Arezzo, confermando il proprio impegno a favore delle comunità locali in cui opera. Lanazione.it
Progetto Now Società Cooperativa Sociale ricerca, dal mese di dicembre 2025, un educatore/educatrice per un centro di animazione territoriale a Padova, dal lunedì al venerdì, prevalentemente nell’orario pomeridiano: - Lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18:30 - facebook.com facebook
Olimpia 4 All è il progetto sociale di Olimpia Milano dedicato a promuovere l’inclusione nello sport, costruire una rete territoriale solida e favorire l’accesso al basket per tutti, con particolare attenzione al tema della disabilità intellettiva e cognitiva Leggi di più x.com