© Lanazione.it - Il progetto sociale "RiqualifichiAMO" del Pistoia Basket parte anche ad Arezzo con il sostegno di Estra

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Il progetto sociale "RiqualifichiAMO" del Pistoia Basket parte anche ad Arezzo con il sostegno di E stra. L'obiettivo è restituire alla comunità spazi sportivi migliori, più sicuri e vivibili attraverso la riqualificazione dei playground. RiqualifichiAMO è il progetto sociale triennale ideato dal Pistoia Basket e avviato nella stagione sportiva 202526, con l’obiettivo di riqualificare playground e spazi sportivi all’aperto in diverse città della Toscana. All’interno di questo percorso a carattere regionale, Estra ha deciso di sostenere un intervento di riqualificazione sul territorio di Arezzo, confermando il proprio impegno a favore delle comunità locali in cui opera. Lanazione.it

Il progetto sociale "RiqualifichiAMO" del Pistoia Basket parte anche ad Arezzo con il sostegno di Estra - L'obiettivo è restituire alla comunità spazi sportivi migliori, più sicuri e vivibili attraverso la riqualificazione dei playground ... lanazione.it