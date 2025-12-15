Il Principe delle Arene Candide ucciso da un orso | lo studio del Museo di Archeologia Ligure

Un nuovo studio pubblicato sul Journal of Anthropological Sciences rivela sorprendenti dettagli sul destino del celebre individuo paleolitico conosciuto come Il Principe delle Arene Candide. Le recenti scoperte offrono approfondimenti inediti sulla sua vita e sulla tragica fine avvenuta per mano di un orso, contribuendo a comprendere meglio il contesto del Paleolitico europeo.

Un nuovo studio pubblicato sul Journal of Anthropological Sciences presenta prove inedite sul tragico destino del celebre individuo paleolitico noto come Il Principe della Grotta delle Arene Candide, uno dei reperti più iconici del Paleolitico europeo.L’analisi è stata condotta da un team. Genovatoday.it

