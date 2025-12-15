Il primo presepe della storia | quando San Francesco mise in scena il Natale

Nel inverno del 1223, San Francesco di Assisi creò il primo presepe a Greccio, dando vita a una rappresentazione tangibile della nascita di Gesù. In una grotta tra i monti della Valle Reatina, la scena natalizia fu portata in vita per la prima volta, segnando un momento rivoluzionario nella tradizione cristiana e nell’arte del presepe.

Greccio, inverno del 1223. In una piccola grotta tra i monti della Valle Reatina, alla luce tremolante delle torce, accadde qualcosa di nuovo nella storia del cristianesimo: per la prima volta la nascita di Gesù non venne soltanto raccontata o dipinta, ma rappresentata fisicamente, resa visibile e concreta per il popolo. È in questo contesto che nasce il primo presepe della storia e con esso una tradizione capace di attraversare oltre otto secoli e arrivare fino alle case di oggi. Prima del XIII secolo, la Natività era già un tema ampiamente diffuso nell’arte cristiana. Fin dai primi secoli dopo Cristo, mosaici, affreschi e bassorilievi raffiguravano Maria, il Bambino, i pastori e i Magi. Cultweb.it

