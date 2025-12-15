Il primo appuntamento è il 22 dicembre su Rai 3

Dal 22 dicembre, Rai 3 ripropone la quinta stagione di

M ilano, 15 dic. (askanews) – La quinta stagione di Via dei Matti n.0 torna su Rai 3 dal 22 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 20:20, con nuova vitalità e una rinnovata cura poetica. A condurre questo viaggio nel cuore della musica ci sono Valentina Cenni e Stefano Bollani, protagonisti di un’intesa narrativa e musicale che si traduce, puntata dopo puntata, in un dialogo brillante, affettuoso e profondamente colto. Leggi anche › Su Rai 3 la nuova stagione del programma musicale “Via dei Matti N° 0” con la coppia Bollani-Cenni Torna la musica raccontata e suonata in Via dei Matti n.0, con la coppia Stefano Bollani – Valentina Cenni. Iodonna.it

