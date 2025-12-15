Dopo quasi quattro anni alla guida dell’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico, Vincenzo Garofalo riflette sui traguardi raggiunti e sull'importanza del confronto con tutti gli attori coinvolti. Insediatosi il 16 marzo 2022, il presidente esprime soddisfazione per i risultati ottenuti e il desiderio di continuare a contribuire allo sviluppo del porto di Ancona e delle sue aree limitrofe.

Il presidente Garofalo: "Tanti traguardi per il porto grazie al confronto con tutti. Se dipendesse da me resterei"

Sembra ieri e invece sono già trascorsi quasi quattro anni. Era il 16 marzo 2022 quando Vincenzo Garofalo si è insediato al terzo piano dello storico edificio al porto che ospita la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico, la nuova dizione delle Autorità Portuali istituite nel 1994, che adesso comprende 7 scali tra Marche e Abruzzo con Ancona capofila. Un mandato quadriennale che sta arrivando alla sua scadenza naturale e dunque siamo già entrati nella fase dei resoconti: ingegner Garofalo, quale bilancio trae dal suo lavoro? "Sui risultati è difficile dire, le opere portuali hanno tempi lunghi e le conseguenze della geopolitica possono incidere profondamente. Ilrestodelcarlino.it

