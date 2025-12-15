Il presidente dell’Udinese | Lucca deve avere tempo non credo che lasci il Napoli a gennaio

Il mercato di gennaio si avvicina e il futuro di Francesco Lucca nel Napoli è al centro dell'attenzione. Il presidente dell’Udinese ha espresso fiducia nel percorso del giovane attaccante, sottolineando che ha bisogno di tempo per crescere e che non si aspettano un addio a breve. L’attenzione rimane alta sulla possibile trattativa tra le due società.

© Ilnapolista.it - Il presidente dell'Udinese: «Lucca deve avere tempo, non credo che lasci il Napoli a gennaio» A pochi giorni dall'apertura del mercato di gennaio c'è fermento per la possibile parte di Lucca dal Napoli. Oggi il presidente dell'Udinese, Franco Soldati, ha parlato a Kiss Kiss Napoli dopo la vittoria contro gli azzurri di domenica per 1-0 Il futuro di Lucca. «I giocatori si integrano ad Udine in un modo perfetto, Zaniolo sta ripagando la fiducia che gli è stata data da tutti noi con gli interessi, la partita che ha fatto ieri è stata notevole. Ieri abbiamo giocato una partita perfetta, dal punto di vista fisico e tecnico, poche volte ho visto l'Udinese giocare così bene, da tempo non la vedevo giocare così: siamo usciti tutti dal campo molto soddisfatti.