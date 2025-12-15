Il presidente dell’AIA Antonio Zappi deferito

L'AIA ha comunicato che il presidente Antonio Zappi e un membro del Comitato nazionale sono stati deferiti al Tribunale Federale Nazionale, aprendo un'indagine ufficiale. Questo provvedimento segna un momento importante per l'organizzazione, che si trova ad affrontare questioni interne e di trasparenza. La vicenda coinvolge figure di rilievo all’interno dell’Associazione Italiana Arbitri.

© Lettera43.it - Il presidente dell’AIA Antonio Zappi deferito L’ AIA ha annunciato che sia il presidente Antonio Zappi sia il componente del Comitato nazionale sono stati deferiti al Tribunale Federale Nazionale. La Procura della Federcalcio a novembre ha chiuso un’indagine disciplinare sul presidente, per presunte pressioni legate al cambio ai vertici degli organi tecnici della serie C e D. L’accusa a Zappi è di aver sollecitato gli ex designatori Ciampi e Pizzi a dimettersi per lasciare spazio ai nuovi responsabili, Daniele Orsato per la serie C e Stefano Braschi per la D. La nota dell’AIA. In una nota ufficiale l’Aia ha spiegato: «Il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi, informa gli associati di aver ricevuto in data odierna, unitamente al componente del Comitato Nazionale Emanuele Marchesi, un deferimento da parte della Procura Federale in relazione a fatti e condotte rispetto ai quali ribadisce la propria totale estraneità e rivendica la piena legittimità del proprio operato. Lettera43.it AIA, Zappi deferito al Tribunale Nazionale: "Estraneo ai fatti, operato sempre legittimo" - Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi, ha confermato di aver ricevuto nella giornata odierna un deferimento da parte della Procura federale della FIGC al ... tuttojuve.com

