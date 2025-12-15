Il presidente Aia Zappi deferito lui si difende | Mio operato legittimo

Il presidente dell’AIA Antonio Zappi è stato deferito dalla Procura Federale, insieme a Emanuele Marchesi, in relazione a presunte condotte. Zappi si difende, affermando la piena legittimità delle sue azioni e dichiarando la propria totale estraneità ai fatti contestati. La vicenda riguarda aspetti della sua attività come rappresentante della Federazione arbitrale italiana.

Il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi ha ricevuto oggi, unitamente al Componente del Comitato Nazionale Emanuele Marchesi, un deferimento da parte della Procura Federale "in relazione a fatti e condotte rispetto ai quali ribadisce la propria totale estraneità e rivendica la piena legittimità del proprio operato". E' quanto si legge in una nota dell'Aia, che aggiunge che "nel pieno rispetto delle procedure e delle istituzioni della giustizia sportiva, sono state immediatamente avviate tutte le iniziative necessarie a fornire i chiarimenti richiesti e a mettere a disposizione la documentazione utile a dimostrare la correttezza dell'operato del Presidente e dell'Associazione Italiana Arbitri".

