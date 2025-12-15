Il Premio internazionale Donnafugata 2025 racconta l’anima culturale di Agrigento

La quinta edizione del Premio internazionale Donnafugata 2025 mette in luce l'anima culturale di Agrigento, coinvolgendo istituzioni, artisti e realtà sociali. L'evento celebra le donne, denuncia la violenza di genere e rafforza il ruolo della città come punto di riferimento culturale a livello nazionale ed europeo.

. La quinta edizione del Premio internazionale Donnafugata ha riunito istituzioni, artisti, intellettuali e realtà sociali per celebrare le donne, denunciare la violenza di genere e confermare Agrigento come punto di riferimento culturale nazionale ed europeo. francesco miccichè ph press La serata di venerdì 12 dicembre, dedicata al Premio internazionale Donnafugata 2025 giunto alla quinta edizione e organizzato da Francesco Bellia, ha rappresentato un momento di forte valore simbolico per Agrigento. Il Premio internazionale Donnafugata, una preziosa statuetta con un gattopardo rampante, ha confermato il ruolo strategico della città nel panorama culturale ed eventistico nazionale, anche in vista del riconoscimento come Capitale italiana della cultura 2025. Bollicinevip.com

Aida Satta Flores - Premio Musica alla carriera, Premio Internazionale Donnafugata 2025

