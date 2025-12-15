Il post partita Taibi ci mette la faccia | Io il primo colpevole Andreucci non rischia

Dopo la sconfitta della Pistoiese contro il Desenzano, il direttore sportivo Massimo Taibi si presenta in conferenza stampa per analizzare la situazione, assumendosi la responsabilità dei risultati. Con franchezza, Taibi commenta le difficoltà della squadra e chiarisce il suo ruolo nel momento attuale, lasciando intendere un impegno diretto per superare il momento difficile.

"Sono venuto io perché sono il primo responsabile di questa squadra e dei risultati negativi". Nel post Pistoiese-Desenzano, a parlare è il direttore sportivo Massimo Taibi. Il diesse arancione ha subito precisato che la posizione dell’allenatore non è in dubbio. " Andreucci non è assolutamente in bilico - ha sottolineato Taibi -, ma tutti sono sempre in discussione, io per primo. Non sono necessari stravolgimenti ma correttivi e sono quelli che proveremo ad apportare alla squadra". Sulla partita, Taibi parla di " una sconfitta che fa male perché arrivata con una diretta concorrente, ma soprattutto perchè è giunta dopo un’inspiegabile metamorfosi tra primo e secondo tempo. Sport.quotidiano.net

