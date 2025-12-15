Il post di Emily Ratajkowski offre uno spunto interessante per analizzare il ruolo centrale degli accessori in inverno

Il post di Emily Ratajkowski mette in luce l'importanza degli accessori nella moda invernale, evidenziando come le immagini spontanee sui social media siano diventate un mezzo chiave per esprimere stile e tendenze. In questo articolo, esploreremo il ruolo centrale degli accessori durante la stagione fredda, tra look casual e raffinati.

© Amica.it - Il post di Emily Ratajkowski offre uno spunto interessante per analizzare il ruolo centrale degli accessori in inverno. Tra social media e vita reale, la moda si racconta sempre più attraverso immagini spontanee. Protagonista assoluto è il basco firmato Ruslan Baginskiy, scelto dalla modella per completare il look con un tocco sofisticato e dall’eleganza parigina. Il cappello, ormai diventato un vero statement, conferma il ritorno degli accessori rétro come elementi centrali del guardaroba, soprattutto se reinterpretati in chiave moderna. I cappelli di Ruslan Baginskiy sono da tempo tra i preferiti delle celeb, scelti negli anni da figure come Madonna, Bella Hadid e Kaia Gerber che li hanno trasformati in un simbolo di stile trasversale. Amica.it Emily Ratajkowski & Husband Sebastian Bear-McClard SPLIT | E! News Il basco è tornato. Ribelle, intellettuale, chic, è l’accessorio cult delle celeb - Il post di Emily Ratajkowski offre uno spunto interessante per analizzare il ruolo centrale degli accessori in inverno. amica.it

